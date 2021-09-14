Украина теперь покупает газ в три раза дороже, чем Германия – Килинкаров

14.09.2021 17:37 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Потери «Нафтогаза» в этом году составят 3,8 миллиарда долларов, в то время, как прибыль «Газпрома» побила рекорд в триллион рублей.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Верховной рады прошлых созывов от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы живут в мире иллюзий и фантазий в отношении транзита. Вы думаете, что украинцы хотят возобновить транзит на старых условиях? Ни за что. Украина в лице этих лидеров хочет, чтобы Россия бесплатно поставляла газ на Украину, и чтобы транзит с Сибири до границ Украины это был украинский тариф, который мы будем сами вам назначать, а вы нам будете поставлять газ», – отметил Килинкаров.

«Эти люди живут в мире иллюзий и ждут, когда Россия развалиться. Им даже лень посмотреть на итоги работы «Нафтагаза» – организации, которая обеспечивает украинцев газом. Им обещали, что у них будет плюс пятьсот миллионов долларов по итогам года, но сейчас Витренко даёт прогноз: «Сейчас минус 3,8 миллиарда долларов», – сказал политик.

Он добавил, что пока Белоруссия покупает газ по 128 долларов, Германия за 220, Украина покупает газ на европейском рынке по 800 долларов за тысячу кубометров.

«Северный поток-2» и «Южный поток» – северный и южный отток Украины, 32 миллиарда в один, 55 миллиардов в другой, а то, что осталось – исключительно на сохранение ГТС Украины. Чем дороже и меньше газа в Европе, тем больше прибыли «Газпрому», в этом году он показал рекордный результат под триллион рублей.

Посмотрите, рынок в Европе, все уже давно заключили долгосрочные контракты с Россией на газ, Лукашенко по 128 долларов, Германия по 220 и только великая, могучая, богатейшая страна Украина может себе позволить покупать газ на рынке по 800 долларов за тысячу кубов», – заключил экс-депутат.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что второе полугодие для украинской экономики будет сложнее первого, и на это повлияет, в том числе, рост цен на уголь и газ на фоне низких запасов этих энергоносителей, из-за чего Украина вынуждена закупать их накануне отопительного сезона, в период максимальных цен.