Украинская власть вчистую проиграла борьбу с коронавирусом – киевский эксперт

29.10.2021 21:30 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Из-за своего невежества и нежелания прислушиваться к опытным специалистам – украинская власть довела страну до коронавирусного кризиса.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что изначальная ошибка, даже изъян нынешнего политического класса и власти в том, что у них присутствует пагубная самонадеянность, даже пагубное самодовольство: «Мы новые, мы лучшие, всё что было до нас – наследие мрачных времён». Как мы видим, этот подход большевистской психологии, что все нужно снять с «парохода современности», ни к чему хорошему не приводит. Потому что если побеждает эта спесь снобизма и неуважения к предыдущим политическим поколениям, приводит к тому, что на первый план нынешней власти выходит отсутствие опыта и невежество», – сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что украинская власть расплачивается за свою невежественность проигрышем в борьбе с коронавирусом.

«Поэтому на примере современного кризиса, неопытность, как политическое преимущество для получения билета на вход в украинскую политику, сегодня прекращает свое действие. Потому что можно несколько лет проживать на доверии людей и выпячивать свою неопытность предыдущего политического опыта, но приходит время, когда нужно платить по счетам за отсутствие профессионализма и невежество. Это касается борьбы с ковидом, потому что мы видим, что борьба проиграна. Киевская власть не подготовилась к вакцинации и осенней волне ковида», – заключил Карасёв.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что на Украине стремительно растет смертность от коронавируса – очередь из катафалков в крематорий Киева составляет уже более двух часов ожидания.