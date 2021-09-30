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30.09.2021 15:09 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Газ, Дзен, ЖКХ, Политика, Украина, Энергетика
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Украинская власть завышает цены на газ на 700 процентов – аналитик

Новости УкраиныУкраина способна установить базовую цену на газ, но не хочет этого делать, потому что...

Украина способна установить базовую цену на газ, но не хочет этого делать, потому что киевская власть кормится из прибыли в 700 процентов.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Базовую цену на газ способно устанавливать государство, потому что оно фактически монополист на этом рынке. Цену устанавливают они сами, раньше был импортный паритет, в последнее время, мы видим, что они отказались от этой формулы, потому что выставить сегодня тысячу долларов украинских хозяйствам – означает спровоцировать новый Майдан. Сегодня устанавливают такую цену, которую считают, что украинцы заплатят, против которой украинцы не пойдут протестовать. Овец стригут на длину шерсти. Также и с нашими тарифами», – сказал он.

Кроме того, Бортник отметил, что государственная компания «Нафтогаз» покупает газ за 3-4 гривны, а перепродаёт его населения намного дороже.

«Все люди, при «Нефтегазе» и правительстве курируют эти вопросы, покупают газ по 3-4 гривны, и перепродают. Но энергетика всегда была президентским бизнесом. В таком режиме это работает. Конечно, цены несправедливые и экономически необоснованные, они просто рисуются с потолка. У компаний отобрали «ночные тарифы», украинцам повысили «ночной тариф» и уменьшили процент льготного тарифа, цены продолжают расти. Если взять структуру ЖКХ, там 70 процентов – газ и процентов 10 и больше – электроэнергия», – добавил политолог.

Также эксперт отметил, что на Украине продают газ для населения с 700-процентной наценкой, хотя и способно намного снизить тарифы.

«Наше государство способно снизить тарифы в разы, но не делает этого, потому что это коррупционная прибыль политических элит. Также из-за этого увеличивается дефицит бюджета, который необходимо компенсировать из других источников. Газ по 7,42 – несправедливая цена. Если себестоимость добычи одна гривна, значит со всеми прибылями цена должна быть 1,80. Представляете 700 процентов прибыли или даже больше? Где такой товар или услуга, которая продаётся в стране с 700 процентной прибылью, это что за сумасшествие?» – подчеркнул Бортник.

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