Украинская власть завышает цены на газ на 700 процентов – аналитик

30.09.2021 15:09 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина способна установить базовую цену на газ, но не хочет этого делать, потому что киевская власть кормится из прибыли в 700 процентов .

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Базовую цену на газ способно устанавливать государство, потому что оно фактически монополист на этом рынке. Цену устанавливают они сами, раньше был импортный паритет, в последнее время, мы видим, что они отказались от этой формулы, потому что выставить сегодня тысячу долларов украинских хозяйствам – означает спровоцировать новый Майдан. Сегодня устанавливают такую цену, которую считают, что украинцы заплатят, против которой украинцы не пойдут протестовать. Овец стригут на длину шерсти. Также и с нашими тарифами », – сказал он.

Кроме того, Бортник отметил, что государственная компания «Нафтогаз» покупает газ за 3-4 гривны, а перепродаёт его населения намного дороже.

«Все люди, при «Нефтегазе» и правительстве курируют эти вопросы, покупают газ по 3-4 гривны, и перепродают. Но энергетика всегда была президентским бизнесом. В таком режиме это работает. Конечно, цены несправедливые и экономически необоснованные, они просто рисуются с потолка. У компаний отобрали «ночные тарифы», украинцам повысили «ночной тариф» и уменьшили процент льготного тарифа, цены продолжают расти. Если взять структуру ЖКХ, там 70 процентов – газ и процентов 10 и больше – электроэнергия», – добавил политолог.

Также эксперт отметил, что на Украине продают газ для населения с 700-процентной наценкой, хотя и способно намного снизить тарифы.

«Наше государство способно снизить тарифы в разы, но не делает этого, потому что это коррупционная прибыль политических элит. Также из-за этого увеличивается дефицит бюджета, который необходимо компенсировать из других источников. Газ по 7,42 – несправедливая цена. Если себестоимость добычи одна гривна, значит со всеми прибылями цена должна быть 1,80. Представляете 700 процентов прибыли или даже больше? Где такой товар или услуга, которая продаётся в стране с 700 процентной прибылью, это что за сумасшествие?» – подчеркнул Бортник.