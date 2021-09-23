Нафтогаз подмял муниципальные магистрали, взвинтил тарифы и натравил коллекторов на украинцев

В Кременчуге около 40% потребителей газа без предупреждения передали от поставщика «Кременчуггазтрейдинг» к т.н. поставщику «последней надежды», то есть, НАК «Нафтогаз», и теперь им приходится платить за топливо в половину больше. Всего по Украине таких потребителей порядка двух миллионов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Полтавской области некоторых людей переводят договорами на «Нафтогаз». Меня, например (я родом из Кременчуга), просто выкинули из поставщика, перевели поставщику «последней надежды» автоматически, и уже передали коллекторам.

То есть, «Кременчуггазтрейдинг» отказался поставлять газ, меня не уведомил о том, что они не могут это выполнять, меня автоматически перевели на поставщика «последней надежды» и сразу передали коллекторам. Сумма долга – 200 гривен. Мне позвонил коллектор и начал угрожать – «если в течение недели не заплатите, мы вам отключим газ» и так далее.

Я обращаюсь в «Нафтогаз» на горячую линию, мне говорят: «вас должен был предупредить «Кременчуггазтрейдинг». Я спрашиваю: «а причём тут я? Если не они, так вы должны были предупредить». – «Мы никому ничего не должны. Больше двух вопросов мы отвечать не будем».

Таких людей в Кременчуге, как минимум, около 40%. Я вчера в Лубнах разговаривал, мне сказали, что там процентов 30 людей в частном секторе перевели на поставщика «последней надежды». По Украине ориентировочно 2 млн человек попали поставщику «последней надежды». Что это означает? Люди не знают, почём они покупают газ. В течение 6-10 дней, если люди не переключают договора, их просто приходят и отключают.

Третье – это стоимость. Стоимость газа у поставщика «последней надежды» – 11 гривен 96 коп. На 50% дороже, чем по договорам. Люди просто платят 50% ни за что. НАК «Нафтогаз» – государственная компания, втупую людей направляет к коллекторам», – возмущен Олег Попенко.