31.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Киев, Политические репрессии, Происшествия, Скандал, Украина
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Украинские националисты напали на мать Лолиты Милявской




Певица Лолита Милявская рассказала, как на её пожилую мать с маленькой дочкой в Киеве напал украинский националист из-за русского языка.

Об этом она заявила в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моя мама шла со школы с моей дочерью Евой, она говорила по-русски, и среди белого дня около половины пятого, сзади раздался на чистом украинском языке: «Что, сука, розмовляеш на собачьей мове?!». После чего последовал удар в затылок. Один урод, наверное сумасшедший, психопат, который должен лечиться», – возмутилась Милявская.

Артистка известна противоречивыми заявлениями по теме Украины.

В одном из интервью она заявляла, чтосчитает Крым территорией Украины, однако затем Милявская приняла участие в записи роликов, которыми приветствовали пассажиров с прибытием в новый российский аэропорт Симферополь.

Несмотря на реверансы в адрес Киева, артистке был запрещен въезд на Украину, откуда она родом, на три года. После этого Милявская посетила с концертами Донецк и Луганск, заявив, что не увидела там российских войск.

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