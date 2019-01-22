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22.01.2019, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Скандал, Украина
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И нашим, и вашим: Лолита Милявская снова отличилась с Крымом

Голос певицы Лолиты Милявской, заявлявшей ранее в интервью киевским журналистам, что считает Крым территорией Украины, приветствует пассажиров с прибытием в новый аэропорт Симферополь.

Об этом сообщает крымский блогер Александр Горный, который услышал голос певицы из динамиков в терминале аэропорта после приземления на полуострове, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прилетел в Симферополь, жду багаж, а тут голос Лолиты Милявской, которая приветствует пассажиров аэропорта Симферополь, как она говорит – «в самом живописном месте нашей страны». А кто-то сомневался, что нашей?» – пишет Горный.

Напомним, что Милявская утверждала, что считает «в душе» Крым украинской землей, но въезжает туда по российскому паспорту. Несмотря на реверансы в адрес Киева, артистке запрещен въезд на Украину, откуда она родом, на три года.

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