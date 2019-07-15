15.07.2019, Москва, Владимир Гладков
Лолита не увидела в Донбассе российских войск
Певица Лолита Милявская призналась, что во время недавнего посещения с концертами Донецка и Луганска не увидела там российских войск, о которых заявляют украинские пропагандисты.
Об этом она рассказала в своем Instagram, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Лолита, скажите мне, темной бабе, есть ли там, на Луганщине и в Донецке, российские войска?», – обратилась подписчица к певице.
«Там только Милиция и жители», – написала Лолита.
Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что еще в 90-х годах Лолита Милявская и её муж Александр Цекало «предсказывали» возвращение и Крыма и Карпат в состав России.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.