15.07.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Донбасс, Культура
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Лолита не увидела в Донбассе российских войск

Певица Лолита Милявская призналась, что во время недавнего посещения с концертами Донецка и Луганска не увидела там российских войск, о которых заявляют украинские пропагандисты.

Об этом она рассказала в своем Instagram, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лолита, скажите мне, темной бабе, есть ли там, на Луганщине и в Донецке, российские войска?», – обратилась подписчица к певице.

«Там только Милиция и жители», – написала Лолита.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что еще в 90-х годах Лолита Милявская и её муж Александр Цекало «предсказывали» возвращение и Крыма и Карпат в состав России.

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