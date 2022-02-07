Украинские пограничники забили тревогу – у берегов Одессы замечен российский корабль

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Новости Украины

В двадцати милях от побережья Одессы был замечен разведывательный корабль российского Черноморского флота проекта 18280 «Иван Харс».

Об этом сообщили в пресс-службе Морской охраны Госпогранслужбы Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве отметили, что российский корабль заметили вечером 6 февраля. За его действиями наблюдало судно Министерства обороны Украины.

«Присутствие кораблей и судов ЧФ РФ нами системно мониторится. Мы контролируем их наличие в исключительной морской экономической зоне, отслеживаем маневры и нарушения норм международного морского права», – сообщили пограничники.

При этом в пресс-службе отметили, что российский корабль в территориальные воды Украины не заходил.

Напомним, ранее адмирал Игорь Кабаненко заявил, что прибрежная полоса Херсонской, Запорожской области и Юг Бессарабии являются опасными для Киева регионами, где Россия способна высадить десант.

Также напомним, ранее шесть десантных кораблей Балтийского и Северного флота ВМС России выдвинулись с Балтики и Баренцева моря в сторону Средиземного и Чёрного морей.

В свою очередь, израильский военный эксперт Яков Кедми пояснял, что достаточно подойти несколькими десантными кораблями на расстояние 13 миль от Одессы, чтоб на следующий день в городе уже не осталось ни одного бандеровца