«Пускать ракеты по Одессе» – российский флот выдвинулся с севера в сторону Чёрного моря

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Новости Украины

Шесть десантных кораблей Балтийского и Северного флота ВМС России выдвинулись с Балтики и Баренцева моря в сторону Средиземного и Чёрного морей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил обласканный при Партии регионов крымский экономист Андрей Клименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«17-18 января 2022 года из Балтийского моря вышли сразу 6 больших десантных кораблей (3 из Балтийского флота, 3 из Северного флота). В эти дни они прошли проливы Большой Бельт, сначала балтийские – «Королёв» (130), «Минск» (127), «Калининград» (102), потом северные. Состав: «Петр Моргунов» (017), «Оленегорский горняк» (012) и «Георгий Победоносец» (016)», – написал он.

Андрей Клименко отметил, что три корабля Северного флота прибыли в Балтийское мору совсем недавно – 11 января.

«Если сегодня пройдут Ла-Манш, значит – скорее всего – к Средиземному морю», – добавил Климов.

При этом экономист написал, что в Чёрном море уже находится шесть российских боевых десантных кораблей «на ходу», и ещё один в ремонте.

В комментариях под постом разгорелся спор о том, куда эти корабли могут идти. Мнения разделились – одни украинцы считают, что десантные корабли идут в средиземноморский порт Тартус, чтобы обеспечить поддержку сирийским войскам. Другие уверены, что российский флот движется в Чёрное море.

Так, активно поддерживающая партию «Батькивщина» и Юлию Тимошенко участница Евромайдана 2014 года Татьяна Ярошенко выразила мнение, что российские корабли якобы собираются обстреливать ракетами крупные украинские города.

«Чтобы с кораблей пускать ракеты по Одессе, Николаеву, Херсону, Мариуполю? А где же наши виртуальные защитники, натовские кораблики, которые вояжировали по Чёрному морю, когда все было относительно спокойно?» – возмутилась она.

Однако то, на что такая группировка кораблей способна, украинские интернет-пользователи подсчитали очень быстро – как выяснилось, эти корабли могут высадить десант бригады морской пехоты ВС РФ.