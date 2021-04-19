Украинский адмирал назвал три региона, где Россия «высадит десант»

19.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Прибрежная полоса Херсонской, Запорожской области и Юг Бессарабии являются опасными для Киева регионами, где Россия способна высадить десант.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший замкомандующего ВМСУ, адмирал Игорь Кабаненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы отметил, с точки зрения десантноопасных направлений, зоны в прибрежной полосе Запорожской и Николаевской областях, а также Южную Бессарабию. Это три зоны, которые могут быть использованы (Россией для высадки десанта – прим. ред.).

Прибрежная полоса Запорожской и Херсонской области могут быть использованы для ударов с целью окружения Запорожья противником», – утверждает Кабаненко.

Также в материале телеканала «Эспрессо» отметили, что Украина уязвима с моря, в то время как два эсминца НАТО так и не зашли в Чёрное море.

«Если на суше Украина имеет возможность противостоять врагу, то на море мы уязвимы, Кремль может осуществить агрессивные действия по отношению к Украине из-за недостатка пресной воды в Крыму.

Пятнадцать кораблей Каспийского флота России сейчас находятся в акватории Чёрного моря, которые совместно с Черноморским флотом проведут военные учения. В ответ на это США направило к границам Украины два эсминца, но в акваторию Чёрного моря они не зашли, но находятся в непосредственной близости», – говорится в сюжете.

Напомним, ранее в Москве заявили, что США и союзники по Североатлантическому альянсу пока ограничиваются лишь декларативными заявлениями в поддержку киевского режима, не желая брать на себя конкретных обязательств.