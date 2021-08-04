Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
04.08.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, беспредел, Дзен, Криминал, Общество, Политика, Политические диверсии, Политические убийства, Провокации, Россия, США, Украина
Просмотров:

Украинские политики уверены, что убийство «змагара» в Киеве организовали США

Новости УкраиныУбийство главы так называемого «Белорусского дома в Украине» беломайданщика Виталия Шишова организовали США, цель...

Убийство главы так называемого «Белорусского дома в Украине» беломайданщика Виталия Шишова организовали США, цель которых – инициировать новые акции протестов в Белоруссии.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил бывший вице-мэр города Очаков Николаевской области Украины Гордей Белов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Об убийстве белорусского оппозиционера в Киеве. Есть прямая взаимосвязь между печеньками для Тихановской, убийством этого парня, и вообще – настроением США по Белоруссии. Задача – сгенерировать новые протесты.

И то, что сейчас задача США – сгенерировать новые протесты в Белоруссии, вполне возможно, что смерть этого парня станет одним из элементов этой генерации протестов.

То, что у нас на Украине идёт подготовка к матч-реваншу, ещё одному белорусскому сценарию – это тоже очевидно. И сейчас, атака на Россию через Белоруссию – это прямой коридор. И отсюда идёт раскрутка этой темы», – сказал Белов.



С ним также согласился экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров.

«Я не стал бы отбрасывать версию Гордея в отношении прямой связи. Мы же всё время гадали, как так получилось – президента Зеленского Байден встретить не может, а тут Тихановскую – взял, и встретил. И тут сразу череда интересных событий – спортсмены просят политическое убежище, в Киеве повесили Шишова.

Что там дальше по сценарию, я не знаю, но у меня есть основания полагать, что между цепью этих событий есть определённая связь, и их цель, возможно, осеннее обострение противостояния в Белоруссии.

То есть, актуализировать вопрос Белоруссии, сгенерировать какие-то новые акции протестов. Наивно было бы полагать, что американцы всё – не получилось у них с Белоруссией, о ней забыли и больше вспоминать не будут», – добавил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть