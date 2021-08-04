Украинские политики уверены, что убийство «змагара» в Киеве организовали США

04.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Убийство главы так называемого «Белорусского дома в Украине» беломайданщика Виталия Шишова организовали США, цель которых – инициировать новые акции протестов в Белоруссии.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил бывший вице-мэр города Очаков Николаевской области Украины Гордей Белов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Об убийстве белорусского оппозиционера в Киеве. Есть прямая взаимосвязь между печеньками для Тихановской, убийством этого парня, и вообще – настроением США по Белоруссии. Задача – сгенерировать новые протесты. И то, что сейчас задача США – сгенерировать новые протесты в Белоруссии, вполне возможно, что смерть этого парня станет одним из элементов этой генерации протестов. То, что у нас на Украине идёт подготовка к матч-реваншу, ещё одному белорусскому сценарию – это тоже очевидно. И сейчас, атака на Россию через Белоруссию – это прямой коридор. И отсюда идёт раскрутка этой темы», – сказал Белов.

С ним также согласился экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров.

«Я не стал бы отбрасывать версию Гордея в отношении прямой связи. Мы же всё время гадали, как так получилось – президента Зеленского Байден встретить не может, а тут Тихановскую – взял, и встретил. И тут сразу череда интересных событий – спортсмены просят политическое убежище, в Киеве повесили Шишова. Что там дальше по сценарию, я не знаю, но у меня есть основания полагать, что между цепью этих событий есть определённая связь, и их цель, возможно, осеннее обострение противостояния в Белоруссии. То есть, актуализировать вопрос Белоруссии, сгенерировать какие-то новые акции протестов. Наивно было бы полагать, что американцы всё – не получилось у них с Белоруссией, о ней забыли и больше вспоминать не будут», – добавил эксперт.