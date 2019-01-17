Антисанитария привела к вспышке эпидемии в украинской армии

17.01.2019, Луганск, Александр Гусар

Эпидемия гепатита А в рядах ВСУ на Луганщине продолжает заполнять койки госпиталей украинскими военными, которых уже насчитывается до сотни.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По информации от наших источников, в соединениях и частях в зоне «ООС» продолжается эпидемия вирусного гепатита А. Наиболее опасная ситуация сложилась в подразделениях 54-й отдельной механизированной бригады, где заражены 78 человек. По заявлению начальника Главного военно-медицинского Управления ВСУ полковника Хоменко, данная ситуация сложилась из-за антисанитарных условий проживания военнослужащих и неправильной вакцинации личного состава», – заявил Марочко.

Ввиду этого 15 января в зону ответственности бригады прибыла инспекционная комиссия штаба ОТГ «Север» с целью проверки санитарно-эпидемиологической обстановки и контроля принимаемых командованием бригады мер по локализации распространения эпидемии.

«Мы призываем граждан проживающих в населённых пунктах, в которых дислоцируются подразделения 54 бригады избегать контактов с военнослужащими ВСУ, с целью предотвращения распространения эпидемии», – предостерёг Марочко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эпидемия в 54-й омб ВСУ началась еще в пункте постоянной дислокации бригады, до отправки в зону «ООС».