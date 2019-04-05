В ЛНР поблагодарили Ульяну Супрун за сокращение численности ВСУ

05.04.2019, Луганск, Александр Гусар

В частях ВСУ, дислоцированных в Донбассе, ухудшилось эпидемиологическое состояние, в результате чего около 50 военнослужащих оказались в больнице с диагнозами корь и дизентерия.

Такое заявление во время брифинга сделал начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В очередной раз среди военнослужащих теперь уже 10-й бригады ВСУ выявлены случаи заболевания корью. Антинародная политика минздрава Украины и отсутствие средств на приобретение необходимых вакцин способствуют возникновению новых очагов заболевания как среди военнослужащих, так и среди местного населения», – рассказал Осадчий.

Кроме того, по имеющейся информации, в данном соединении зафиксированы случаи массового заболевания дизентерией в результате грубого нарушения санитарных норм и гигиены личным составом. Командование бригады во главе с командиром полковником Василием Зубаничем не в состоянии своими силами предотвратить распространение инфекции.

«В целях сокрытия информации о реальных масштабах заболеваний все больные 10-й бригады находятся в медицинских подразделениях, и доступ гражданских медицинских специалистов необходимой квалификации к ним ограничен», – сообщил начальник пресс-службы управления НМ ЛНР.

Он также добавил, что по полученной информации в военных лазаретах уже находятся порядка 50 военнослужащих, шесть из которых в крайне тяжелом состоянии.

Кроме того, Осадчий от лица командования НМ ЛНР выразил благодарность исполняющему обязанности министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун за содействие в снижении численности личного состава ВСУ в зоне «ООС».