Украинский диверсант получил 18 лет за подрыв в Крыму. Но есть сомнения, что досидит

Любовь Смирнова.  
19.07.2024 11:54
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 1264
 
Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Сюжет дня, Терроризм, Украина


Украинский диверсант, уроженец города  Павлодар Сергей Ержов приговорен к 18 годам лишения свободы за подрыв газовой трубы в курортном посёлке Кореиз на Южном берегу Крыма. Его обвинили по трем статьям уголовного кодекса – за терроризм, изготовление и хранение взрывчатки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прошлым летом в Кореизе произошел  пожар на газопроводе – труба после повреждения загорелась. Через две недели правоохранители задержали предполагаемого подрывника – 42-летнего Сергея Ержова, который получил российское гражданство и прописался в Ялте. Ержов в подрыве газопровода признался, но уголовное дело возбудили не по статье «терроризм», а за умышленное уничтожение имущества.

Украинский диверсант, уроженец города  Павлодар Сергей Ержов приговорен к 18 годам лишения свободы за...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Следствие установило, что Ержов с 24 февраля по 8 ноября 2022 года, находясь на территории Днепропетровской области Украины, был завербован Службой безопасности Украины.

«Ержов под руководством сотрудника СБУ, проводившим с ним занятия, приобрел комплексные знания, практические умения и навыки по изготовлению самодельных взрывных устройств, обращению с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами», – говорится в материалах дела.

В июне 2023 года в Ялте Ержов получил от сотрудника СБУ инструкцию по  изготовлению самодельной взрывчатки  для совершения терактов. Нужные компоненты он нашёл  в тайниках по координатам  кураторов, и 23 июня подорвал газопровод.

Южный окружной военный суд признал Ержова террористом. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 000 рублей.

Справедливый суровый приговор можно было бы назвать назидательным, если бы не произошедшее на днях освобождение по обмену другого украинского террориста – зампреда запрещенного в РФ экстремистского меджлиса Наримана Джеляла, который также был осужден на длительный срок за аналогичное преступление – организацию подрывы газовой трубы возле российской воинской части в Перевальном.

После прибытия Джеляла в Киев его сообщники заявили, что террорист был выменян на захваченного в заложники СБУ митрополита канонической УПЦ Ианофана, призвав к новым арестам священнослужителей, благодаря чему бандеровцы будут иметь нескончаемый обменный фонд для освобождения своих диверсантов.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть