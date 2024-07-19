Украинский диверсант получил 18 лет за подрыв в Крыму. Но есть сомнения, что досидит

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Украинский диверсант, уроженец города Павлодар Сергей Ержов приговорен к 18 годам лишения свободы за подрыв газовой трубы в курортном посёлке Кореиз на Южном берегу Крыма. Его обвинили по трем статьям уголовного кодекса – за терроризм, изготовление и хранение взрывчатки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прошлым летом в Кореизе произошел пожар на газопроводе – труба после повреждения загорелась. Через две недели правоохранители задержали предполагаемого подрывника – 42-летнего Сергея Ержова, который получил российское гражданство и прописался в Ялте. Ержов в подрыве газопровода признался, но уголовное дело возбудили не по статье «терроризм», а за умышленное уничтожение имущества.

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Следствие установило, что Ержов с 24 февраля по 8 ноября 2022 года, находясь на территории Днепропетровской области Украины, был завербован Службой безопасности Украины.

«Ержов под руководством сотрудника СБУ, проводившим с ним занятия, приобрел комплексные знания, практические умения и навыки по изготовлению самодельных взрывных устройств, обращению с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами», – говорится в материалах дела.

В июне 2023 года в Ялте Ержов получил от сотрудника СБУ инструкцию по изготовлению самодельной взрывчатки для совершения терактов. Нужные компоненты он нашёл в тайниках по координатам кураторов, и 23 июня подорвал газопровод.

Южный окружной военный суд признал Ержова террористом. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 000 рублей.

Справедливый суровый приговор можно было бы назвать назидательным, если бы не произошедшее на днях освобождение по обмену другого украинского террориста – зампреда запрещенного в РФ экстремистского меджлиса Наримана Джеляла, который также был осужден на длительный срок за аналогичное преступление – организацию подрывы газовой трубы возле российской воинской части в Перевальном.

После прибытия Джеляла в Киев его сообщники заявили, что террорист был выменян на захваченного в заложники СБУ митрополита канонической УПЦ Ианофана, призвав к новым арестам священнослужителей, благодаря чему бандеровцы будут иметь нескончаемый обменный фонд для освобождения своих диверсантов.