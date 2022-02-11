Украинский экономист: Российские учения в Черном море больно ударят по нашей экономике

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украина потеряет около одного миллиарда долларов из-за недельных учений ВМФ России в Чёрном море.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф TV» заявил украинский экономический эксперт Виктор Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сумма в один миллиард долларов потерь от российских учений 13-19 февраля близка к реальности, но мы не говорим про фактические убытки, потому что их можно подсчитать после того, как что-то случилось. Этот миллиард войдёт в отложенный спрос, иными словами, если учения будут идти одну неделю этот спрос отложится. Действительно, эти учения пройдут в тот момент, когда цены на зерновые после зимы самые высокие, и это в то время, когда Украина активно экспортирует пшеницу. Эта стратегия прописана в российских документах, они хотят ударить по украинской экономике», – сказал Шевченко.

Напомним, ранее в Москве заявили, что Россия закрывает отдельные районы Черного и Азовского морей для мореплавания в связи с плановыми учениями, а не для какой-либо блокады Украины.

В то же время в Киеве начали нагнетать истерию о том, что «западные партнёры» должны адекватно отреагировать на «ползучую оккупацию» азовско-черноморской акватории со стороны РФ.