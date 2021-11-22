Украинский генерал: «Смешно думать, что стена на границе остановит российские танки»

22.11.2021  08:57 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Строительство стены на границе Украины бессмысленное и очень затратное дело, которое не повысит обороноспособность страны.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил бывший начальник штаба Внутренних войск Украины, экс-глава Донецкой области Александр Кихтенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Строительство стены на границе Украины бессмысленное и очень затратное дело, которое не повысит обороноспособность...

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«Так называемая пограничная стена, или приграничная полоса, она никогда не защищала и не защитит от полноценного наступления вооружённых. Если говорить про Российскую Федерацию, смешно было бы думать, что эта стена остановит танковую армию – это невозможно», – отметил генерал.

«Невозможно построить такие участки границы, которые бы нельзя было пройти. Мы же помним опыт Второй мировой войны, какие были линии укреплений, но они никого не остановили. Строить такую стену очень дорого, поэтому нужно за счёт проведения активной разведывательной работы… мы должны знать, на каком направлении нужно ждать вероятное наступление противника. Это азы военной науки», – сказал Кихтенко.

Напомним, ранее в Верховной раде потребовали построить стену на границе с Белоруссией.

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