Украинский народ лишился последнего шанса на мир

07.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский бесславно капитулировал перед «партией войны» и западными кураторами по всему политическому фронту.

Об этом в «Известиях» пишет руководитель аналитического центра «СтратегПРО» Александр Ведрусов.

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По его словам, Зеленский, фактически отказавшись от мирного урегулирования конфликта в Донбассе, «обрек себя на позорное положение соучастника преступлений «партии войны»

«Однако бесславная капитуляция Зеленского перед «партией войны» и западными кураторами произошла не только по линии провалившегося разведения сил и средств в Донбассе, а буквально по всему политическому фронту. Уже упомянутое открытие рынка земли — последнего ликвидного актива деиндустриализированной украинской державы — знаменует собой завершение процесса перехода страны под прямое внешнее управление. Запущенная в нарушение регламента Верховной рады земельная распродажа была призвана открыть плотно сидящей на долговой игле Украине дорогу к очередным траншам МВФ и других зарубежных кредиторов», – пишет эксперт.

При этом он указывает, что международные финансовые структуры уже высказали свое неудовлетворение отсутствием в наспех принятом законе прямой возможности покупки земли иностранными физическими и юридическими лицами.

«А значит, соответствующая норма со временем будет так или иначе продавлена зарубежными кураторами Украины в ущерб ее фундаментальным интересам. Точно так же, как при явном попустительстве западных медиаторов сейчас осуществляется ремилитаризация обстановки в Донбассе. На фоне нарастающей бесхребетности Зеленского всё это означает только одно: похоже, что в очередной раз обманутый украинский народ уже лишился последнего шанса на преодоление внутригражданского конфликта и суверенное развитие», – резюмирует Ведрусов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в условиях эпидемии Украина показала свое звериное лицо, нанеся массированный удар по ДНР.

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