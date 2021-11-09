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09.11.2021 08:19
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Социология, Украина
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«Украинский народ все больше ненавидит Зеленского» – Небоженко

Новости УкраиныИз-за недоверия киевской власти к населению, народ начинает ненавидеть президента Украины Владимира Зеленского и...

Из-за недоверия киевской власти к населению, народ начинает ненавидеть президента Украины Владимира Зеленского и его команду.

Об этом в ходе пресс-коференции заявил политолог Виктор Небоженко, обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине мы видим очень печальный процесс: с одной стороны, государство не доверяет населению, ни экономически, ни как людям, попавшим в эпидемию, а с другой стороны, население не доверяет власти. Это очень опасно, потому что растёт неопределённость будущего, одновременно с этим растёт скорость негативных изменений», – отметил эксперт.

«Власть испытывает давление на население, над нами экспериментируют. Соответственно, растёт социальный нигилизм, недовольство населения, которое выливается в рейтинги. То, что депутат Лерос показал средний палец президенту, это имеет большую символику, дело не в его смелости, а в том, что от разочарования к президенту Зеленскому население постепенно формирует атмосферу недовольства и ненависти», – сказал Небоженко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что на ноябрь 2021 года пропрезидентская партия «Слуга народа» фактически сравнялась в рейтингах с «ОПЗЖ» и националистами экс-президента Петра Порошенко из «Европейской солидарности».

Кроме того, раньше в Киеве отметили, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился до худших показателей за весь период его правления, и продолжает стремительно падать.

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