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04.11.2021 13:07 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Скандал, Украина
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Зеленскому с трибуны Рады показали средний палец и объявили предателем

Новости УкраиныСкандально известный депутат Гео Лерос, которого выгнали из фракции «Слуга народа», послал президента Украины...

Скандально известный депутат Гео Лерос, которого выгнали из фракции «Слуга народа», послал президента Украины Владимира Зеленского прямо с трибуны Верховной рады.

Инцидент произошёл во время пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Добрый день, господин президент. Смотрю, ваш Ермак тоже тут», – сказал Лерос.

После он с пафосом добавил, что не боится говорить правду.

«Можете сколько угодно натравливать на меня свои правоохранительные органы, клепать дело. Вы – главный предатель в стране!» – кричал депутат.

«Попрошу по теме выступления, Гео Багратович! Выключите, пожалуйста, микрофон, спасибо», – поспешил вмешаться спикер Рады Руслан Стефанчук.

Покидая трибуну, взбешённый Лерос показал средний палец в сторону ложе, где сидел Зеленский.

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