Зеленскому с трибуны Рады показали средний палец и объявили предателем

04.11.2021 13:07 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Скандально известный депутат Гео Лерос, которого выгнали из фракции «Слуга народа», послал президента Украины Владимира Зеленского прямо с трибуны Верховной рады.

Инцидент произошёл во время пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Добрый день, господин президент. Смотрю, ваш Ермак тоже тут», – сказал Лерос.

После он с пафосом добавил, что не боится говорить правду.

«Можете сколько угодно натравливать на меня свои правоохранительные органы, клепать дело. Вы – главный предатель в стране!» – кричал депутат.

«Попрошу по теме выступления, Гео Багратович! Выключите, пожалуйста, микрофон, спасибо», – поспешил вмешаться спикер Рады Руслан Стефанчук.

Покидая трибуну, взбешённый Лерос показал средний палец в сторону ложе, где сидел Зеленский.