Украинский офицер жалуется на «каннибализм в ВСУ»

Вадим Москаленко.  
09.09.2025 18:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 614
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Дефицит личного состава на Украине привел к тому, что подразделения ВСУ конкурируют за дезертиров, переманивая их к себе.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир роты БПЛА 63 ОМБр ВСУ Сергей Тимофейко с позывным «Кинг», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы не возвращаем с СОЧ [самовольное оставление части] никого из других подразделений. Только того, кто ушёл от нас, но передумал и хочет вернуться.

С других подразделений мы принципиально не берём, потому что считаем, что СОЧ – одна из самых острых проблем, которая разъедает армию. И мы не выкладываем рекламу по типу «тикайте из других подразделений к нам». Мы воспитываем своих», – сказал Тимофейко.

«Для меня очень остро стоит эта проблема, потому что многие подразделения занимаются этим каннибализмом. Ты вкладываешь год или полтора в подготовку человека, а кто-то начинает обещать рай, и забирает этого человека, обманув и убедив пойти в СОЧ. И наш комбат подобного не позволяет», – подытожил укро-офицер.

При этом он подчеркнул, что раскаявшиеся дезертиры отправляются в пехоту, и только если выживут там в течение месяца – возвращаются на прежние должности.

