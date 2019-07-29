Украинский переговорщик в Минске считает, что война обьединяет Украину

29.07.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине существует общественный консенсус относительно оценки происходящего на Донбассе, как войны с Россией, а те партии или политиков, которые выбиваются из этого консенсуса, следует изолировать.

Такое мнение в интервью украинскому интернет-изданию «Левый берег» заявил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне очень нравится фраза Бисмарка: «Ещё одна война с Францией – и мы объединим Германию». Война с Россией также объединяет Украину. Мы все должны понимать: да, можно дискутировать, можно подсказывать, можно критиковать. Но с Россией воюем все. И если только в избирательном процессе появляется лицо или партия, которая разрушает это единодушие – их надо немедленно изымать из процесса, этому нет оправдания», – подчеркнул он.

Также, по мнению украинского переговорщика, переговоры в Минске априори являются бесполезными, так как аналогичные беседы по Нагорному Карабаху в кабинетах по соседству не привели к решению вопроса на протяжении 28 лет.

«Представьте, в Минске заседает еще одна Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Так вот переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжаются в Минске 28 лет. Вам нравятся такие перспективы?», – заметил Бессмертный.

При этом представитель Киева в Минске раскритиковал экс-президента Петра Порошенко, который выстроил чрезмерно завязанную на личностный фактор систему принятия решений в МИД.

«Пётр Алексеевич был ранее министром иностранных дел, и он разбирался в этом очень хорошо. Но минус этой ситуации – он считал, что единственный разбирается в делах. И поэтому система власти работала так: президент Порошенко набирал и говорил: «Ты делаешь вот это, ты делаешь вот это, а ты делаешь вот это». Люди обижались, пытались оппонировать – в ответ «я тебе сказал!».

И вот в результате после поражения Порошенко институционально рухнула роль МИД, рухнула роль СНБО в этом процессе, рухнул институт министра иностранных дел, рухнула роль комитета Верховной Рады, исчезла вообще контрольная функция Верховной Рады – потому что политика реализовывалась одним человеком», – сокрушался Бессмертный.

Напомним, ранее Роман Бессмертный заявил, что выступает против предоставления Донбассу особого статуса, высказался против обмена взаимоудерживаемых лиц между Украиной, Россией и ЛДНР, а также опроверг возможность проведения в республиках Донбасса местных выборов.