Украину разочаровали: Крым обеспечен водой

29.06.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Объем запасов воды в Крыму постоянно поддерживается на уровне 90 дней.

Об этом в интервью телеканалу «Россия» заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам руководителя региона, самая напряженная ситуация сегодня сложилась в Симферополе, но и здесь ситуация контролируемая.

«С учетом того, что в ряде водохранилищ – в Айянском, Партизанском объем запасов сегодня больше 30%, в данном случае, в Айянском – 49% наполнения, поэтому угрозы для Симферополя прямой нет. Мы уровень объема воды на 90 дней, как минимум, поддерживаем регулярно», – заявил Аксенов.

Заявления украинских политиков, которые уверяют, что полуостров находится на грани гуманитарной катастрофы, Аксенов назвал лживыми.

«Это фейк абсолютный, на котором пасутся и пиарятся ряд политиков, у которых нет никаких дел в багаже. Им нечего сказать, нет результатов работы, поэтому они говорят о каких-то мечтах, которые, все понимают, что никогда не сбудутся», – сказал глава Крыма.

Ранее об улучшении ситуации с водоснабжением Крыма «ПолитНавигатору» рассказал сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

При этом, отдельные «эксперты» предполагают, что проблема вододефицита может быть использована как повод для наступления российских войск.

Недавно Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму выпало рекордное за последние полгода количество осадков, а в случае необходимости над полуостровом запустят специальный самолет, который будет «добывать» воду из туч.