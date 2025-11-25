Узбекская элита продаёт свой народ в рабство Западу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Между руководством Казахстана и Узбекистана разгорелась нешуточная борьба за роль главного проводника западного влияния в Центральной Азии. Ташкент всерьёз намерен оспорить эту роль Астаны.

Первым признаком нового витка такой конкуренции стала закупка Шавкатом Мирзиёевым в Вашингтоне 22 самолетов Boeing Dreamliner на сумму в 8,5 млрд долларов. Как и в истории с американскими локомотивами, которые закупались Астаной, произошла значительная переплата за каждый летательный аппарат, обошедшийся бюджету в 386,3 миллиона долларов, тогда как рыночная цена составляет не более 292,5 млн.

То есть, это своеобразная взятка Трампу в качестве восточного подношения для демонстрации лояльности и покорности. При этом Ташкент обязался инвестировать в экономику США за 10 лет 100 миллиардов долларов в различные проекты, что вообще походит на какую-то сознательную кабалу. Дело дошло до смешного, когда узбекская сторона закупила еще и 100 тысяч тонн американского хлопка, хотя собственная отрасль без государственных инвестиций находится в кризисе.

Теперь узбекская лёгкая промышленность вынуждена будет добавлять американское сырье при выпуске своей продукции, что также напоминает какую-то дань с целью поддержать американских фермеров. И скорее всего, это не разовая акция, а постоянная ежегодная практика, что является ударом по собственному сельскому хозяйству. Это при том, что Запад долгое время бойкотировал узбекский хлопок якобы из-за применения детского труда.

Но это еще не всё! По указу президента РУ по итогам саммита в Вашингтоне был создан американо-узбекский деловой и инвестиционный совет, который как раз будет реализовывать план по захвату США месторождений редкоземельных металлов и других критических минералов, а также приватизацию важных и прибыльных активов.

Возглавила этот совет от Узбекистана дочь главы государства – Саида Мирзиёева (она же – глава администрации президента). Ей досталось должность сопредседателя, тогда как второй будет назначен американцами. Присутствие дочери президента – политический шаг демонстрации согласия на коренную геополитическую переориентацию Ташкента в сторону США.

Фактически — это добровольный колониализм или продажа собственного народа в рабство! Коллаборационизм правящей элиты в чистом виде, когда происходит отказ от суверенитета и независимости.

Раболепие и колониальное освоение переходит из количества в качество в виде активного участия в военно-политических планах Запада. Ташкент пытается играть ведущую роль и в формировании военного блока Организации тюркских государств (ОТГ).

Летом этого года Ташкент присоединился к Шушинской декларации об образовании оборонительного союза между Анкарой и Баку. Это даёт доступ ВС Турции в Среднюю Азию на «законных основаниях» и скрепляет создаваемый военный блок ОТГ.

Как итог – угроза свёртывания или резкого уменьшения совместных проектов между Узбекистаном и РФ, в том числе с сфере атомной энергетики. Похоже, высшие чиновники в Ташкенте решили вновь поставить их реализацию на паузу и приступили к поиску альтернативных подрядчиков, а также внедрения «зелёной энергетики» компаний из ЕС.

За пять последних лет Ташкент уже запустил 4 ГВт мощностей за счёт альтернативной энергетики, что уже составляет 16% от общего объёма, а к 2030-му планирует вообще добиться соотношения в 50%. И многое делается с идеологических позиций с целью оттеснить Росатом, хотя такой подход грозит энергетическим коллапсом, что видно на примере Казахстана. Но, похоже, главное для Ташкента – именно дистанцироваться от Москвы.