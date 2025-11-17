Турция через Среднюю Азию заражает сепаратизмом нацреспублики России

Мы неоднократно говорили о том, что Организация тюркских государств (ОТГ) представляет не меньшую угрозу, чем бандеровская Украина. И то, и то – проекты «Анти-Россия». Правда, ОТГ уже нацелена на отрыв тюркских народов и регионов РФ и КНР.

Сейчас под прикрытием ОТГ идёт фактическая турецкая колонизация Казахстана и Средней Азии, которые становятся плацдармом для дальнейшей экспансии. Это уже не скрывается после официального введения Анкарой в этом году идеологической доктрины «Новая Турция», которая фактически отрицает наследие кемалистской республики и внедряет неоосманизм в качестве главного стержня внешней политики.

Уже много лет в странах Средней Азии и в субъектах РФ работают турецкие культурные центры, которые сейчас действуют во взаимодействии с Международной организацией тюркской культуры «ТЮРКСОЙ» для продвижения идей пантюркизма и неоосманизма, являясь полноценным инструментом «мягкой силы» Анкары.

При этом внедряемые при участии турецких спецслужб и военных мессенджеры Baykar Makina и социальная сеть Turanity, о которых мы недавно писали, призваны скрепить эту «общекультурную» деятельность в республиках ОТГ с активным привлечением граждан России и релокантов для создания из них перспективных адептов и агентов влияния.

В общей связке действуют и многочисленные тюркские НПО, работающие с турецкими международными организациями, которые распространяют по указанной методичке мифы о проведении Российской империей, а затем и СССР «геноцида» тюркских народов и о том, что не существует никакой исторической и политической общности с русским и славянскими народами.

Это даже повторяется в рекламной преамбуле той же социальной сети Turanity, где рассказывается о единой «горькой судьбе» тюркских народов, которые вместе пережили эпоху гонений и принудительной русификации, а теперь якобы стремятся объединиться и зажить под эгидой возрождающегося Стамбула.

Данный нарратив очень напоминает сказку о «Голодоморе», которая активно внедрялась на Украине и в Казахстане англосаксами, что выдаёт с головой, кто реальный их создатель. Можно прийти к выводу, что такая концепция была разработана в Лондоне при участии «специалистов» подрывной работы и ведения психологических войн, тем более что за Турцией в деле навязывания «братушкам» пантюркизма всегда стояла Англия.

Параллельно проводятся встречи для информационного сопровождения «тюркских побед». Так, например, с 23 по 26 ноября в Баку пройдет первый форум солидарности неправительственных организаций стран-членов ОТГ. И организаторы не скрывают, что мероприятие призвано обеспечить политическую поддержку Баку и одновременно Вашингтона в деле развития «маршрута Трампа»:

«В программе – панельные дискуссии «Зангезурский коридор: мост, соединяющий тюркские географии» и «На пути к WUF13 – впервые в тюркском мире». В мероприятии примут участие 300 представителей НПО из Азербайджана, Турции, стран Центральной Азии, Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК)».

В планах провести там же и I Форум сотрудничества азербайджано-казахстанских НПО, где планируется создание платформы НПО государств-членов ОТГ в Нахичевани, объединяющей организации из 8 стран.

Нередко на такие шабаши в саму Турцию по «культурной линии» приглашались представители НПО из различных субъектов России. Ряду общественных деятелей и «независимых журналистов» из нацреспублик РФ через турецкие центры давались гранты и заказы на подготовку псевдонаучных работ «о тяжелой доле» тюрков, что явно рассчитано на развитие сепаратистских настроений и на подрыв внутренней обстановки.

В противовес этой деятельности на различных площадках в ряде регионов и на Алтае уже проведены несколько конференций «Славяно-тюркский мир: история и современность» и «Славяно-тюркское историко-культурное наследие», призванные вскрыть искажение истории и показать реальность. Реальную правду не скрыть, даже за турецкие лиры.