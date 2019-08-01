Уже в следующем году пострадавшие от наводнения получат новые дома

01.08.2019, Москва, Максим Карпенко

Строительство новых домов для потерявших жилье в результате сильнейшего наводнения в Иркутской области будет завершено к 1 октября следующего года. Люди сами смогут выбрать тип жилья, который они хотят получить.

Об этом в интервью РБК рассказал губернатор Иркутской области, коммунист Сергей Левченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Руководитель региона отметил, что капитальный ремонт пострадавшей недвижимости будет закончен к наступлению зимы.

«Что касается строительства — до 1 октября следующего года. Капитальный ремонт — здесь диктует погода. У нас зима наступает в октябре, уже минусовые температуры. Будем стараться успеть до зимы сделать капитальный ремонт. По закону человек, который потерял дом, имеет право выбрать себе жилье. В опросном листе он указывает, что хотел бы — дом, квартиру новую, вторичное жилье. Чтобы легче определяться, на местах работают риелторы и представители строительных организаций, предлагают варианты.

Мы проведем выставки, на которые съедутся десятки строительных организаций, риелторов, и людям покажут готовые проекты с ценой 45 тыс. руб. за 1 кв. м. Все, кто хочет строить дома для пострадавших, должны пойти по этому пути — уговорить людей, что они построят быстро и хорошо, с готовой отделкой… 31 млрд руб. — расходы по жилью, соцобъектам, утраченному имуществу», – заявил Левченко.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что что губернатор Иркутской области Сергей Левченко уверенно справляется с ликвидацией последствий наводнения. Более 10 тысяч жителей Иркутской области, пострадавших от сильнейшего наводнения, уже получили по 100 тысяч рублей компенсации от областного правительства.

Власти Иркутской области подготовили памятку для пострадавших от сильнейшего наводнения, где указано, кто может рассчитывать на материальную помощь от регионального правительства, какова сумма выплат, а также куда надо обращаться за получением компенсации.