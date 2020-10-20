В Белоруссии раскалывают оппозицию на конструктивную и экстремистскую части

20.10.2020, Москва, Олег Кравцов

После встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко в СИЗО с арестованными ранее оппозиционерами часть из них начали выпускать на свободу, что свидетельствует о попытке создания центра лояльной власти оппозиции.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Независимой газете» высказал прозападный минский обозреватель Валерий Карбалевич, поддерживающий майданщиков.

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«Власти пытаются реализовать проект, который начался визитом Лукашенко в СИЗО КГБ. То есть создать некий центр лояльной оппозиции или имитацию такого центра, расколоть протестующих и объявить, что есть конструктивная оппозиция, которая готова участвовать в конституционном процессе, а есть экстремисты», – считает собеседник издания.

«Власть хочет показать, что она готова на диалог с конструктивной оппозицией, и сконструировать эту конструктивную оппозицию пытаются из тех, с кем Лукашенко общался в СИЗО КГБ», – говорит Карбалевич.

При этом он не исключает, что освобождения оппозиционеров продолжатся, но до арестованного ранее мужа самопровозгласившей себя победителем президентских выборов домохозяйки Светланы Тихановской очередь дойдет в последнюю очередь, если дойдет вообще.

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