В Донбассе продолжит литься кровь – экс-депутат Рады

08.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Несмотря на проведенный между Киевом и Москвой обмен заключенными, новая киевская власть не намерена прекращать кровопролитие в Донбассе и выполнять подписанные Минские соглашения.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я искренне, как человек, рад тому, что произошло между Россией и Украиной 7 сентября 2019 года. Наконец-то произошел долгожданный обмен. Только вот с чем я не согласен, как человек думающий и законопослушный. Обменяли военных преступников, террористов на заложников, которых захватил и удерживал режим Порошенко-Турчинова. Как же так получается? Обмен произвели, а в Донбассе ВСУ и ее тербатальоны стирают целые села с лица земли. Хочу задать вопрос: а где тогда логика? Что же получается? Война продолжается. То есть Украина опять будет захватывать новых заложников, творить геноцид на территории Донбасса. И все им будет сходить с рук?

Я не верю в то, что между Россией и Украиной, будут улучшаться отношения. Покамест Украиной руководят американцы, разные «фонды», так называемых «партнеров», мира никакого не будет. Мир может наступить только тогда, когда в Украине будет независимая, суверенная власть. А пока имитация выполнения Минских соглашений будет продолжаться. Кровь на Донбассе будет литься, к сожалению. Это факт. И действия властей Украины сами за себя говорят», – резюмировал политик.

Напомним, ранее киевский политолог Михаил Погребинский заявлял, что несмотря на имеющуюся у Владимира Зеленского возможность продавить через Верховную Раду закон о федерализации Донбасса, посольство США настраивает Киев на дальнейшее противостояние с Россией.