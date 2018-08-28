ВСУшники окончательно стерли с лица земли поселок Желобок в ЛНР

28.08.2018, Желобок, Владимир Гладков

Украинские силовики добились окончательного уничтожения находящегося в Славяносербском районе ЛНР поселка Желобок, население которого до военного конфликта в Донбассе составляло 153 человека.

Соответствующий сюжет был опубликован Министерством информации ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С началом гражданской войны поселок, расположенный вдоль Бахмутской трассы, представлял для украинских военных важное стратегическое значение. Вследствие этого населенный пункт находился под постоянным обстрелом. До июля 2015 года в поселке еще оставались жители, которым Народная милиция доставляла гуманитарную помощь, но уже в этот период поселок сильно пострадал от украинской артиллерии. К 2017 году от населенного пункта в буквальном смысле слова осталось одно название. Тогда, в июне, ВСУ предприняли попытку прорыва на данном участке линии боевого соприкосновения, в результате которой понесли существенные потери.

На сегодняшний день поселок Желобок, точнее то, что от него оставили украинские боевики, полностью опустел. Во время последнего артиллерийского обстрела был разрушен дом последней местной жительницы, остававшейся в Желобке», – сообщают в ведомстве.

Отметим, что официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко выступил с опровержением заявлений ряда украинских СМИ о якобы занятии подразделениями ВСУ населенного пункта Желобок.

«Несмотря на относительное затишье на линии боевого соприкосновения, украинские продажные пропагандисты по заказу своих высокопоставленных кураторов пытаются дестабилизировать обстановку в Республике. Я с полной ответственностью заявляю, что подразделения Народной милиции ЛНР остаются на ранее занимаемых позициях», – отметил представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, что украинские военные специально поджигают поля вокруг населенного пункта Желобок, чтобы уничтожить остатки строений в селе, которое ВСУ так и не смогли захватить.