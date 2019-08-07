В Донецке опровергли вранье ВСУ о четырех погибших морпехах

07.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Инцидент с гибелью четырех украинских морпехов на фронте в Донбассе, которому украинская сторона уже даёт «фантастические» объяснения, может быть использован Киевом как повод для новых провокаций.

Об этом в ходе прямой линии из Донецка в эфире телеканала «Россия-1» заявил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали украинский пропагандистский сюжет по поводу произошедшего.

«Ребята спокойно занимались ежедневными делами на своих позициях, готовились к пересменке, и когда наблюдатель сообщил о том, что прозвучал взрыв, мы прибыли на место и увидели, что ребята уже погибли», – рассказал в сюжете украинский командир.

«Они пользуются нашим перемириям и приближают позиции, а у нас приказ не стрелять, только наблюдать. Мы наблюдаем, наблюдаем и наблюдаем, и всё. Если уже начнут нас закидывать гранатами или чем ещё, тогда начнём обороняться, если останемся живы», – пожаловался другой ВСУшник.

Представителя НМ ДНР попросили прокомментировать ситуацию.

«Это их постоянная риторика. Единственное, что очень часто в риторике Зеленского проскакивают фразы, что это всё-таки гражданская война. Сегодня на пресс-конференции он говорил о звонке президенту РФ о том, чтобы повлиять на «ту» сторону, есть не на свою армию, как они говорили и тому подобное. Это (сказанное в сюжете украинских СМИ – ред.) их обычная риторика, обычная пропаганда», – заявил Безсонов.

«По поводу гибели их четверых военнослужащих, хочу сказать следующее: те, кто понимает, как работает РПГ, они поймут, о чём я говорю, кто не понимает, посмотрит в интернете. Вот, Хомчак (начальник Генштаба ВСУ – ред.) заявил о том, что попадание было конкретно в окоп, где находились погибшие морпехи, кроме того, граната была видоизменена, то есть, была снята граната и на её двигатель была прикручена мина калибра 82 мм.

Такой выстрел можно произвести только навесной траекторией. Шанс попадания по цели из РПГ с прикрученной миной по навесной траектории – это очень и очень маловероятно, а тут получается один выстрел наугад в небо, и четыре погибших противника. Это очень фантастическая история. По нашим данным, на самом деле, украинские военнослужащие погибли в результате неосторожного обращения с боеприпасами», – сказал начальник пресс-службы.

Он уточнил, что это данные военной разведки.

«Учитывая, что Зеленский так быстро отреагировал на ситуацию, собрал всех и начал рассказывать о том, какие мы плохие, я могу допустить, что это была провокация со стороны украинских спецслужб. Но пока у нас данные только по поводу этого», – ответил Безсонов.

«Вы заявили, что, по данным разведки, передовые части (ВСУ – ред.) приводятся в боевую готовность на Мариупольском направлении. Откуда данные, сколько человек, что вообще сейчас на Донбассе происходит? Хомчак говорит: всё тихо, мирно, жизнь продолжается», – поинтересовалась ведущая.

«По поводу нашего вчерашнего заявления, вы должны понимать, что война гражданская, у нас есть источники и в командовании ВСУ, и среди местных жителей практически везде. Мы знаем заранее всё, что у них происходит и всё, что они планируют.

Поэтому, действительно, вчера мы получили данные о том, что 35-я, 36-я по полной боевой, все резервы были подтянуты на боевые позиции, 406-я артбригада ВМС выдвинула артиллерийские системы калибра 152 и 122 мм на огневые позиции и ждут приказа. Также по тревоге был поднят нацполк «Азов» в Мариуполе для дальнейшего выдвижения на передовые позиции.

То есть это говорит о том, что украинская сторона ждала повода для того, чтобы возобновить обстрелы и провокации. На самом деле, если бы украинская сторона хотела мира, то армии бы на Донбассе не было бы. Вопреки статьи 17 Конституции, которая запрещает участие ВСУ в конфликте на Донбассе», – заявил представитель ДНР.

«По поводу обстановки, у нас за прошедшие сутки все три нарушения были на Горловском направлении. Противник применял крупнокалиберные пулемёты, гранатомёты, а также миномёты калибра 82 мм.

Сегодня, буквально в 11:30 дня, были провокационные обстрелы с украинской стороны в основном на Мариупольском направлении. Противник применял как крупнокалиберные пулемёты, так и автоматические гранатомёты АГС-17», – добавил Безсонов.

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», даже в Киеве не исключают, что погибшие морпехи могли сами нарваться на ответный огонь.