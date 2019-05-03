В Донецке почтили память жертв одесской трагедии

03.05.2019, Донецк, Александр Гусар

В центре Донецка состоялись траурные мероприятия, посвященные памяти участников одесского Антимайдана, погибших от рук украинских радикалов 2 мая 2014 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проживающие в городе одесситы, для которых столица Донбасса стала вторым домом, возложили цветы к памятному камню в Парке Ленинского Комсомола, расположенному неподалеку от памятника погибшим жителям Донбасса.

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«Сегодня пятая годовщина трагических событий в одесском Доме профсоюзов. Одесситы Донбасса, «Фронт одесского сопротивления» пришли сюда, чтобы почтить память и помянуть всех погибших в этой страшной трагедии, а также, чтобы не допустить подобных проявлений в будущем», – заявил лидер движения Игорь Немодрук.

После на главной площади города состоялся митинг-реквием, посвящённый «Одесской Хатыни», во время которого викарий Донецкой епархии Варсонофий прочитал молебен о погибших.

Выступая на траурном митинге, глава ДНР Денис Пушилин отметил, что люди, навсегда оставшиеся в Доме профсоюзов, остались до конца верны своей вере и убеждениям, но они обязательно будут отомщены.

«Для нас события 2-го мая показали, что наши пути окончательно разошлись с послемайданной Украиной. Мы разные, у нас разные мысли, разные ценности и разные идеалы. Мы не имеем права забывать о всех чудовищных преступлениях киевского режима. Мы остаёмся в своих убеждениях непоколебимы, все виновные будут наказаны, и мы сделаем всё от нас зависящее для этого», – заявил глава Республики.

В конце митинга все желающие возложили цветы к баннеру с именами погибших одесситов.

Напомним, сегодня память погибших одесситов почтили также на Суворовской площади в Москве и на Куликовом поле в самой Одессе, где не обошлось без провокаций украинских националистов.