«Помни Одессу»: В центре Москвы почтили память жертв 2 мая

02.05.2019, Москва, Владимир Гладков

В российской столице на Суворовской площади состоялся митинг-реквием, посвященный жертвам трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



На митинге, организованном российскими левыми силами, были подняты флаги Новороссии, Российской империи, а также организаций «Другая Россия», «Левый фронт» и «Партия дела». В начале присутствующие почтили память жертв украинского нацизма минутой молчания.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В ходе мероприятия со сцены с огромным банером «Помни Одессу» к участникам обратился активист «Левого фронта» Леонид Развозжаев, призвавший все политические силы вынести урок из произошедшей в Одессе трагедии и не допустить в России реванша либералов, готовых подобно украинским радикалам отправлять всех инакомыслящих в огонь.

«Такое скорбное событие собрало нас всех вместе. К сожалению, иногда мы не находим общего мнения по многим вопросам, но мне кажется, что это событие должно служить для всех нас уроком. Для того, чтобы не допускать подобных вещей в России, мы должны выстраивать между собой диалог, нормальный и цивилизованный, всех людей, всех патриотов России, кто хочет положительных изменений в стране. Мне кажется, что наше сегодняшнее собрание еще важно тем, чтобы мы смогли сегодня продемонстрировать тем силам, которые называют себя демократами, еще разными хорошими словами, но при этом игнорируют чужую точку зрения и готовы поступать так же, как их единомышленники поступили в Одессе – жечь, убивать, растаптывать мнение, и при этом говорить, что это все нормально, цивилизованно и демократично. Я считаю, что мы должны извлечь из этого уроки, и вместе противодействовать тому, чтобы у нас в России события не пошли по такому сценарию», – заявил он.

Вышедший недавно на свободу полковник ГРУ Владимир Квачков также отметил, что жертвы украинского нацизма в Одессе отдали свои жизни не напрасно, а стали наравне с великими русскими полководцами, объединявшими русские земли.

«Здесь стоит и смотрит на нас великий русский полководец, генералиссимус Александр Васильевич Суворов, который знал Одессу, который вместе с Федором Ушаковым фактически возвращал эти русские земли в состав Российской империи. Я думаю и убежден в том, что как и в любой битве, которую вели Суворов и Ушаков, и которую вели наши люди в Новороссии – это одна и та же битва, это битва за русскую могучую империю, за союз Великой, Малой и Белой Руси», – сказал офицер.

Присутствовавшие на митинге активисты «Другой России» скандировали лозунги: «Помним второе мая!» и «Даешь раздел Украины!», а также требовали освободить обвиняемых на Украине в «сепаратизме» политзаключенных – российского гражданина Евгения Мефёдова и одессита Сергея Долженкова.

Напомним, что сегодня в Одессе на Куликовом поле прошёл митинг, посвященный годовщине трагических событий 2 мая 2014 года, в ходе которого были демонстративно порваны портреты спикера Верховной Рады Андрея Парубия, после чего одесситы с криками «Мразь!» и «Убийца» бросили портреты на землю и потоптались по ним.