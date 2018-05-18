18.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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В ДНР пообещали отомстить за смерть легендарного комбата

Смерть командира интербригады “Пятнашка” Александра Мамиева, погибшего вчера под Авдеевкой, не сойдёт с рук ВСУ.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал писатель Захар Прилепин, комментируя вчерашние события на авдеевской промзоне, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, вчера вечером комбат интернациональной бригады «Пятнашка» Олег Мамиев проводил ротацию своих бойцов на Авдеевской промзоне. В результате обстрела ВСУ из АГС он получил тяжёлые осколочные ранения. Граната (ВОГ-15) разорвалась прямо над головой. Врачи несколько часов боролись за жизнь командира «Пятнашки», но ранения в голову оказались несовместимы с жизнью.

«Батальон «Пятнашка», наряду со «Спартой» и «Сомали» – всегда был одним из самых яростных и профессиональных подразделений в нашей армии. «Пятнашка» славилась при Абхазе и осталась на высоте при Мамае. Отличный мужик, настоящий воин. Помню его только как профи и аномально спокойного человека», – написал Прилепин.

Олег Мамиев был на войне в Донбассе с самого начала.

«Как сказал Воха, сменивший Моторолу на должности командира «Спарты»: «Горечь есть, уныния не будет, работаем». Как сказал Батя на похоронах Гиви: «Мы и мёртвые к вам придём». На место каждого павшего встанут десять живых. Памятники Мотору, Гиви и Мамаю, и всей братве будут стоять в России и на Украине», – уверен писатель.

Отметим, что сам Олег Мамиев родом из Северной Осетии. Прощание с ним будет проходить в ДНР, а сами похороны на его родине.

«Да, это русский мир. Сейчас твари будут ликовать. Прежде чем ликовать, твари, – помните: наши комбаты погибают в бою или гибнут от рук ваших диверсантов, после пяти, а то и десяти ранений, полученных в боях. А ваши комбаты сидят в Раде и треплют языками. Учтите эту разницу, твари, прежде чем танцевать. Такой расклад. Твари пусть пляшут свои сучьи танцы. А родня пусть ждёт нас. За всё будет отвечено», – пообещал Прилепин.

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