18.05.2018, Донецк

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Украинские силовики открыли огонь по российским журналистам

В ДНР попала под обстрел украинских военных съемочная группа ВГТРК, один из журналистов получил ранения.

Об этом стало известно из телепрограммы «60 минут» на канале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под обстрел попала съемочная группа нашего корреспондента Александра Сладкова, ранен звукооператор Игорь Уклеин. Тот самый обстрел, в котором погиб командир бригады «Пятнашка» Олег Мамиев, известный под позывным «Мамай», – говорится в сообщении.

Как стало известно, съемочная группа попала под огонь ВСУ во время нахождения в авдеевской промзоне. Украинские военные открыли огонь из автоматического гранатомёта АГС-17.

В настоящий момент оператор Игорь Уклеин госпитализирован в донецкую больницу им. Калинина.

Также, как сообщал сегодня «ПолитНавигатор», в результате разрыва гранты погиб командир батальона «Пятнашка» с позывным «Мамай» Олег Мамиев.