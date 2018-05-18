18.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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ОБСЕ не будет расследовать обстрел российских журналистов

СММ ОБСЕ не имеют права проводить разбирательства по факту обстрелов, они могут только лишь фиксировать его и предоставлять детали.

Об этом заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил во время экстренного брифинга в Донецке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на вопрос, заданный независимым журналистом Патриком Ланкастером, собирается ли СММ ОБСЕ как-то отреагировать на то, что вчера во время обстрела позиций армии ДНР погиб командир интернациональной бригады «Пятнашка» Олег Мамиев, а также был ранен журналист ВГТРК, Хуг заявил, что СММ ОБСЕ обязательно зафиксирует данный инцидент.

«Вопрос заключался в том, будет ли ОБСЕ расследовать случай ранения двух журналистов, когда был убит командир «Пятнашки», и ответ: мы, конечно же, знаем об этом. Как только нам удастся уточнить обстоятельства данного происшествия, мы, конечно же, осветим это в наших отчётах, как мы это и делали раньше. Мы устанавливаем факты, и они всё время есть в наших отчётах.

Но СММ ОБСЕ не занимается расследованием, поскольку это выходит за рамки нашего мандата, в который входит процесс установления фактов. Мы установим эти факты при условии, что нам предоставят соответствующий доступ. Как только у нас появятся результаты, они будут освещены в отчётах. Вы уже знаете, где их читать», – объяснил Хуг.