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18.11.2021 21:38
(Мск), Львов,
Тарас Стрельцов
 
Белоруссия, Галичина, Дзен, ЕС, Крым, миграция, нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Провокации, Россия, Скандал, Украина
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В Галичине предложили Европе перенаправить мигрантов в Крым

Новости УкраиныУкраина должна помочь Европе с решением миграционного кризиса и разместить беженцев в Крыму. Об...

Украина должна помочь Европе с решением миграционного кризиса и разместить беженцев в Крыму.

Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель Политсовета Украинской Галицкой партии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ответ на предложение социал-демократов в немецком Бундестаге, которые предлагают привлечь Украину к решению проблемы беженцев на белорусско-польской границе, можем предложить разместить их в нашем Крыму», – написал он.

Предложение сразу же получило поддержку Украинской Галицкой партии, которая выступила с такой же инициативой.

«Мы готовы предоставить для мигрантов из Беларуси наш украинский Крым», – заявили в политсиле.

Напомним, ранее депутат Бундестага Нильс Шмид предложил создать на Украине лагеря временного пребывания беженцев.

Руководство Верховной рады ответило, что Украина не должна выполнять просьбу Германии и принимать у себя ближневосточных мигрантов. Однако польский политолог Матеуш Пискорский уверен, что Киев без возражений примет у себя всех беженцев, как только договорится с Западом о цене вопроса.

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