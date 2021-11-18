В Галичине предложили Европе перенаправить мигрантов в Крым

Новости Украины

Украина должна помочь Европе с решением миграционного кризиса и разместить беженцев в Крыму.

Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель Политсовета Украинской Галицкой партии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В ответ на предложение социал-демократов в немецком Бундестаге, которые предлагают привлечь Украину к решению проблемы беженцев на белорусско-польской границе, можем предложить разместить их в нашем Крыму», – написал он.

Предложение сразу же получило поддержку Украинской Галицкой партии, которая выступила с такой же инициативой.

«Мы готовы предоставить для мигрантов из Беларуси наш украинский Крым», – заявили в политсиле.

Напомним, ранее депутат Бундестага Нильс Шмид предложил создать на Украине лагеря временного пребывания беженцев.

Руководство Верховной рады ответило, что Украина не должна выполнять просьбу Германии и принимать у себя ближневосточных мигрантов. Однако польский политолог Матеуш Пискорский уверен, что Киев без возражений примет у себя всех беженцев, как только договорится с Западом о цене вопроса.