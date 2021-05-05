В июле начнут бурить скважины, чтобы обеспечить Крым водой

05.05.2021, Севастополь, Максим Карпенко

В июле этого года начнется бурение скважин в Азовском море, которые должны обеспечить Крым пресной водой.

Об этом, в рамках визита на полуостров, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Хуснуллина, специалисты уже начали исследование источников, находящихся под Азовским морем.

«Пробурились на косе и уже нашли воду на косе с берега. Вода есть, качество пока на верхнем пределе по солености, но уже как техническая вода она точно может быть. Зашли два судна, которые сейчас ведут геофизику, разведку. Я думаю, что в июле уже начнем бурение скважин. Очень надеемся, что воду найдем. Вода там есть точно – но вопрос, в каком объеме. Хватит ли ее, чтобы весь полуостров обеспечить этой водой», – заявил Хуснуллин.

Во время визита в Крым вице-премьер также посетил инфраструктурные объекты, в частности проблемную для Севастополя стройку канализационно-очистных сооружений.

По словам губернатора Севастополя, в этом году будут освоены 700 миллионов рублей, выделенные на строительство КОС «Южные». Всего же на реконструкцию работающих с 1969 года КОС будет выделено 8,5 миллиардов рублей. Их мощность увеличится в связи с ростом населения Севастополя. Кроме того, КОС будут выполнять биологическую очистку стоков – это позволит сэкономить порядка 10 тысяч кубометров воды в сутки.

Хуснуллин также сообщил, что подрядчик строительства восьмого этапа трассы «Таврида», который находится на въезде в Севастополь, обещает сдать объект досрочно: «Это осталось узкое место на въезде в город, его нужно построить быстрее».

А к 2023 году строители должны сдать съезды с «Тавриды» к курортным городам республики, о чем ранее просил президент страны Владимир Путин.

Также вице-премьер побывал на стройплощадке медицинского кластера на Фиолентовском шоссе и культурного — на мысе Хрустальный. Строительство здесь он назвал «абсолютно законным» и пообещал, что улица Капитанская, ведущая к культурному кластеру будет расширена.

«Улицу Капитанскую мы внимательно посмотрели в нескольких вариантах ее расширения. Нашли оптимальный вариант. Сейчас уже идет проектирование. Понятно, что там есть вопросы, связанные со сносом. Проект планировки готов, проект утверждается, Капитанскую будем максимально расширять, чтобы люди могли подъезжать. Но нужно понимать, что культурный центр будет центром притяжения, то есть такого, чтобы там оставить машину и пойти гулять не будет», – сказал вице-премьер.