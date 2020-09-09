В Киеве белорусскую Колесникову объявили агентом Москвы

09.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Среди белорусских майданщиков не ни одного настоящего лидера, способного возглавить протесты.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил скандально известный своими антироссийскими выпадами и пиаром шарлатанов киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакого лидера у белорусской оппозиции нет. Когда я вижу Светлану Тихановскую, сидящую как мумия перед экраном и читающую с какого-то экрана текст, я понимаю, что это стыдно. Я понимаю, что она победила, наверняка, на выборах, я все это понимаю. Но когда такой фальшак мне подсовывают, когда она сидит вот так и растерянно что-то читает, мне это не нравится.

Я не знаю, может быть, это нравится белорусам – мне это не нравится. Я понимаю, что она не политик, я понимаю, что она сказала «Стану президентом и через полгода назначу выборы». Но я не знаю, кто ей водит. Она явно несамостоятельный человек. Это не лидер, это не Прометей, поэтому Тихановская – нет.

Дальше – Цепкало, муж и жена Цепкало, ну их не видно. Я вам скажу честно, я с ними встретился в Киеве, у меня была с ними встреча – и с Вероникой Цепкало, и с самим Цепкало мы поговорили, посидели – ну не горят глаза. Знаете, что такое горят глаза? Юлия Тимошенко времен «оранжевой революции». Вот это горят глаза, это я понимаю. А там глаза не горят. Юлия Тимошенко в тюрьму пошла, потому что была политиком до мозга костей. Понимала, что пойдет в тюрьму и пошла туда…», – заявил Гордон.

Не является лидером, по мнению Гордона, и член так называемого координационного совета Мария Колесникова, более того, он объявил ее агентом влияния Москвы.

«Значит Колесникова – почему ее не задерживали все время, кто мне ответит на этот вопрос? Я задаю вопрос туда, в воздух – она спокойно ходит на митинги, она возглавляет типа оппозицию, она выступает против – ее не задерживают. Она руководила штабом Бабарико. Бабарико сидит…

Но Бабарико кто? Бабарико – руководитель в течение, по-моему, 16 лет российского «Газпрома» в Белоруссии. Если мне кто-то скажет, что он не является человеком Москвы, я с этим категорически не соглашусь. Не может руководитель «Газпрома» в стране быть не человеком Москвы. Значит, Бабарико – человек Москвы, Колесникова – руководитель штаба Бабарико, которую никто не задерживает все это время.

Тут вдруг ее берут, якобы, похищают, это все рассказывают, весь мир – похитили, потом хотят выкинуть из Белоруссии, но она рвет паспорт и ее не выкидывают. У меня есть устойчивое ощущение, я могу быть неправ, что сегодня Россия делает из Колосниковой, которая является креатурой России, лидера массовых протестов в Белоруссии», – сказал журналист.

Напомним, накануне президентских выборов в Белоруссии Гордон взял крайне комплиментарное интервью у президента страны Александра Лукашенко, а через короткое время призвал его уйти в отставку.