В Киеве хотят парад после «возвращения» Крыма и Донбасса

11.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Военные парады проводят страны-победители, а потому Украина не должна устраивать такого рода мероприятия в центре столицы до тех пор, пока не «вернет» Крым и Донбасс.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский политолог Владимир Грановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, военные парады не заслуживают даже США и страны Европы.

«Был сейчас скандал в Америке – Трамп решил провести парад. Они не умеют проводить парады, они не знают, что это такое. Они никогда не были страной-победителем в том смысле, в каком страной-победителем был Советский Союз. В Европе не проводятся парады в том смысле, как они проводятся в России сейчас. Мы – страна, которая встала на более европейский путь культуры», – сказал эксперт.

Он говорит, что для Украины парады – это подражание тому, от чего она отказывается.

«Я понимаю, когда мы вернем Крым и Донбасс, и в тот день, когда эти территории вернутся, я бы считал, можно тогда провести парад», – заявил Грановский.

Напомним, что в 2014 году тогдашний министр обороны Украины Валерий Гелетей обещал провести парада в Севастополе, но в итоге с позором лишился своей должности после разгрома украинской группировки в Иловайском котле.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад в Киеве в годовщину независимости страны. Обидевшиеся на него националисты заявили о своем альтернативном шествии.

Президента ослушался и премьер-министр Владимир Гройсман, поручивший Минфину и Минобороны выделить деньги на проведение парада.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что парад на День независимости Украины обязательно пройдёт, только по Крещатику должна двигаться не военная техника, а арестованные преступники режима экс-президента Порошенко.