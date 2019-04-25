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25.04.2019
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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В Киеве констатировали поражение в информационной войне

Указ президента РФ о выдаче российских паспортов жителям ЛДНР – это сигнал людям, которые проживают на подконтрольной Киеву территории.

Об этом в колонке, опубликованной киевским интернет-изданием «Апостроф» пишет аналитик центра «Украинский институт будущего»Игорь Тышкевич.

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«Учитывая, что мы во многом проиграли информационную войну даже на освобожденной территории, они дают сигнал жителям, которые живут на подконтрольных Украине территориях, но пока еще положительно относятся к РФ. Это уменьшает лояльность к Украине как государственному проекту даже среди части тех, кто проживает на подконтрольной Украине территории, не говоря уже о неподконтрольной», – полагает эксперт.

По его словам, для России содержать Донбасс накладно, и она в перспективе 3 – 4 лет настроена вернуть эту территорию на своих условиях в состав Украины.

«И в случае паспортизации мы получаем население, которое одержало какую-то идеологическую победу, пусть и маленькую, которое имеет местную идентичность и нелояльно к Украине. В случае криков “Россия, защити!”, РФ имеет право поднимать этот вопрос в международных организациях, поскольку формально там ее граждане».

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские политики признали выдачу российских паспортов Донбассу «вторым актом развала украинского государства».

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