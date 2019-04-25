После паспортов Украина ожидает появление в Донбассе боевой авиации и ракет

25.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Указ президента РФ о принятии в гражданство жителей ЛНР и ДНР может быть предвестником широкомасштабного наступления российской армии на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил замминистра по делам «оккупированных» территорий Юрий Грымчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, речь может идти об операции с применением авиации и тех систем, которые раньше не участвовали в боевых действиях на Донбассе.

«На сегодняшний день Абхазия, Осетия и Приднестровье имеют российские паспорта. Это такая у них стандартная процедура на тех территориях, которые были завоеваны военным путем. Это может означать и возможность очередной аннексии, и возможность применения в открытую российских вооруженных сил, причем с применением авиации, ракет – того, что не применялось до этого. Ну и так далее – это очень серьезная ситуация, для решения которой нужно очень много думать и опираться на поддержку союзников», – заявил Грымчак.