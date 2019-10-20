В Киеве нахваливают секретутку Кучмы: Разозлила Россию, приблизила перемогу

20.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Скандальное заявление пресс-секретаря представителя Украины на Минских переговорах Леонида Кучмы Дарки Олифер о необходимости упразднения ЛДНР является частью «тактической борьбы» Киева с Москвой – так украинская сторона отвечает на требования выполнять «формулу Штайнмайера».

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitekA» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле я предлагал, только в более спокойной формулировке. Я предлагал четко заявить о том, что в процессе реализации Минских договоренностей должен произойти демонтаж ДНР и ЛНР. И что украинская сторона должна заявить четко, заранее, что она готова обсуждать особый статус для отдельных районов Донецкой и Луганской областей, но не особый статус для ДНР и ЛНР. Тут было сказано более резко и жестко…

Почему появляются такие резкие заявления? Одно из объяснений – это тактика. Кроме формулировки принципиальной позиции по ДНР и ЛНР я напомню, что по Минским соглашения нет ни слова про ДНР и ЛНР. Есть ОРДО и ОРЛО, и об этом постоянно нужно напоминать, чтобы не было иллюзий у россиян.

Я думаю, что идет сложная и жесткая тактическая борьба. Условно говоря, они по нам «формулой Штайнмайера», а мы по ним – невосприятием ДНР и ЛНР. Ставки поднялись. Возможно, это немного пугает других переговорщиков, но посмотрите: у России истерика, а позиция Германии и Франции на следующий день спокойная и «приветствует прогресс в выполнении Минских договоренностей». Но с чьей стороны прогресс? С украинской стороны.

Так что в этом смысле Россия не добилась своей цели, а цель была в том, чтобы подставить Украину и обвинить якобы в нарушении реализации Минских соглашений», – считает он.

Отметим, что данное заявление Дарки Олифер, по словам министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой, не было озвучено киевскими переговорщиками накануне на встрече в Минске, а лишь после них вброшено в информационное пространство.

Напомним, что после скандального заявления Киева глава ДНР Денис Пушилин сделал симметричное заявление. По его словам, украинская власть не собирается выполнять обязательства, взятые Киевом в рамках Минских соглашений, а потому необходимо переучредить Украину.