В Киеве не оставили надежд поставить «Газпром» на колени

28.08.2021 11:52 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

У Киева появляется шанс не только сохранить, но даже увеличить объемы транзита российского газа через территорию Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет президент прозападного Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар, ранее называвший «приоритетом уничтожение «Северного потока-2».

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Он радуется решению суда в Дюссельдорфе, который отклонил жалобу компании-оператора Nord Stream 2 AG и не позволил вывести «Северный поток-2» из-под действия Третьего энергопакета ЕС, не позволяющего использовать мощности газопровода на полную силу. Аналогичное решение было ранее принято судом в Люксембурге по газопроводу OPAL (ответвление от «Северного потока-1»).

По словам автора, в совокупности это означает ограничение использования обоих потоков: вместо 110 миллиардов кубометров суммарной проектной мощности может быть задействовано только 65.

«Если евроинституты окажутся в состоянии заставить «Газпром» исполнять решения судебных инстанций, то ГТС Украины сохранит существующий статус-кво. А если удастся еще применить принцип энергетической солидарности в формате Договора Энергетического сообщества, то можно ограничить и использование по территории Европы второй нитки «Турецкого потока», фигурирующего под маскировочным названием «Балканский поток». Тогда можно даже несколько увеличить объемы транспортировки газа через территорию Украины в случае роста европейского спроса», – считает Гончар.

«Но если эти ограничения не сработают, то это будет означать, что на самом деле полнота власти в ЕС принадлежит не Еврокомиссии, Европарламенту и Суду ЕС, а отдельной государственной компании из страны, не являющейся членом ЕС», – предупреждает эксперт.

Он полагает, что на текущем этапе было бы важно создать дополнительные проблемы «Газпрому».

«О них уже шла речь, но то ли позорная некомпетентность, то ли дерзкая небрежность антимонопольного ведомства Украины и аппарата СНБОУ затормозили необходимые шаги. Имеется в виду возбуждение антимонопольного расследования в Украине против «Газпрома», поскольку «Северный поток-2» усиливает монопольные позиции «Газпрома» и препятствует конкуренции на рынке газа, не допуская к трубопроводным мощностям другие стороны. Также следует подвергнуть санкциям с украинской стороны компанию-оператора Nord Stream 2 AG», – резюмирует Гончар.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве признали, что «Турецкий поток» в два раза уменьшил транзит российского газа через Украину.