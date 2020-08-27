27.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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В Киеве недоумевают, зачем из Навального лепят фигуру геополитического масштаба


Ситуацию с якобы отравлением скандального российского оппозиционера Алексея Навального на Западе будут использовать для борьбы против России.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А эта история с Навальным! Сейчас вопрос не в том, кто его отравил, но его-то отравили. И вполне, что отравил кто-то в России. Вопрос в том, что он – фигура геополитического масштаба… А почему он фигура геополитического масштаба? Он же расследования проводил. Я сейчас не обсуждаю, кто отравил, как отравил – его отравили. Почему так за него Запад ухватился, что они предупредили Лаврова, вот был замгоссекретаря США, что если это подтвердится, то их ждут адские санкции, что отключение от SWIFT и так далее.

Почему Меркель дает самолеты? Он что, лидер большой партии, которая в парламенте, или что? Просто блогер. Ну да, есть у него какая-то поддержка. Я не могу ответить на вопрос, почему из него Запад лепит вот такую фигуру глобального геополитического масштаба, что готов пойти на серьезные осложнения и ужесточение отношений с Россией, если будет доказано, что это отравление было в России или это отравление санкционировано высшей властью, или властью. Значит, что-то тоже мы не знаем до конца», – заявил Карасев.

Напомним, российский оппозиционер, либерал Алексей Навальный попал в больницу  20 августа. Ему стало плохо прямо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву, из-за чего судно пришлось экстренно посадить в аэропорту Омска.


Спустя пару дней его отправили частным бортом в немецкую клинику Charitе, где местные врачи оперативно диагностировали  у него отравление.

Вечером в четверг в Москве и Санкт-Петербурга завсегдатаи акций Навального пришли к офисам ФСБ с пластиковыми стаканчиками из-под кофе, обвиняя в случившемся, конечно же, Кремль.

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