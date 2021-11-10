В Киеве объяснили, почему Украина не способна на «карабахский сценарий»

Новости Украины

В отличие от Азербайджана, реформы украинской армии – бесполезные и чисто декларативные, поэтому Киев не может использовать «азербайджанский опыт».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский пропагандист, главред «Цензора» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Азербайджанским опытом пользоваться можно, но это не наш опыт, он есть у Азербайджана, а у нас его, к сожалению, нет. У нас нет того, что было сделано в Азербайджане, потому что они на протяжении семи лет осуществляли целеустремлённую реформу структур и армии. Я был в Азербайджане на годовщину начала войны по приглашению азербайджанской власти и увидел, что они действительно провели комплексную реформу. Их реформа результативная, а украинские реформы несут исключительно декларативный характер», – сказал Бутусов.

Напомним, ранее в Мариуполе заявили, чтобы вернуть Донбасс в состав Украины, Киев должен сначала политическими средствами изолировать Россию от ЛДНР, а затем двинуть войска на молодые республики.

Кроме того, раньше в Киеве отметили, что силы специальных операций ВСУ совместно с нацгвардией, погранслужбой и ВСУ проводят внеплановые учения по «принудительному возвращению» Крыма.