Украинский генерал выступил против назначения Яроша советником главкома ВСУ

04.11.2021 09:36 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Нельзя на должности советников главнокомандующего назначать таких, как основатель «Правого сектора», главарь «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош, к которому неоднозначно относятся даже в ВСУ, не говоря о гражданских.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka online» заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что представители разных политических структур, а тем более радикальных, если мы говорим о «Правом секторе», не должны быть советниками в системе или безопасности, или обороны, и тем более конкретного главнокомандующего ВСУ Залужного», – заявил Маломуж.

«Пан Ярош говорит, что он пришёл на эту должность с целью реализации конкретных проектов, которые он уже предложил пану Залужному», – уточнил ведущий.

«В системе Минобороны и ВСУ должна быть единая системная модель контроля и обеспечения ведения боевых операций, ведения реформ в этой системе, подготовка кадров. Ярош к этому отношения глубокого не имеет», – ответил экс-разведчик.

«Тем более характеристика деятельности этих группировок вызывает в обществе, прямо скажем, возражения, потому что радикальные действия относительно журналистов, в отдельных ситуациях относительно каких-то отдельных лиц на Востоке или даже в Киеве – это вопросы. И этот человек не способствует сглаживанию в обществе, включая ВСУ, потому что там разные подходы есть к оценке того же «Правого сектора» и самого пана Яроша», – добавил генерал.

«Такого не должно быть в этой системе, эта система должна быть слаженной, система чётко структурирована и ни коем образом не разбавлена какими-то политиками, которые будут, что-то советовать с любым опытом», – объяснял Маломуж.