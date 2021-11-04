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04.11.2021 09:36 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Политика, Украина
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Украинский генерал выступил против назначения Яроша советником главкома ВСУ

Новости УкраиныНельзя на должности советников главнокомандующего назначать таких, как основатель «Правого сектора», главарь «Украинской добровольческой...

Нельзя на должности советников главнокомандующего назначать таких, как основатель «Правого сектора», главарь «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош, к которому неоднозначно относятся даже в ВСУ, не говоря о гражданских.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka online» заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что представители разных политических структур, а тем более радикальных, если мы говорим о «Правом секторе», не должны быть советниками в системе или безопасности, или обороны, и тем более конкретного главнокомандующего ВСУ Залужного», – заявил Маломуж.

«Пан Ярош говорит, что он пришёл на эту должность с целью реализации конкретных проектов, которые он уже предложил пану Залужному», – уточнил ведущий.

«В системе Минобороны и ВСУ должна быть единая системная модель контроля и обеспечения ведения боевых операций, ведения реформ в этой системе, подготовка кадров. Ярош к этому отношения глубокого не имеет», – ответил экс-разведчик.

«Тем более характеристика деятельности этих группировок вызывает в обществе, прямо скажем, возражения, потому что радикальные действия относительно журналистов, в отдельных ситуациях относительно каких-то отдельных лиц на Востоке или даже в Киеве – это вопросы. И этот человек не способствует сглаживанию в обществе, включая ВСУ, потому что там разные подходы есть к оценке того же «Правого сектора» и самого пана Яроша», – добавил генерал.

«Такого не должно быть в этой системе, эта система должна быть слаженной, система чётко структурирована и ни коем образом не разбавлена какими-то политиками, которые будут, что-то советовать с любым опытом», – объяснял Маломуж.

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