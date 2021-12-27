В Киеве объявили Венгрию, Польшу и Чехию врагами Украины

27.12.2021  18:40 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Венгрия, Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина, Чехия
Новости Украины

Венгрия, Польша и Чехия ведут враждебную политику к Украине – раздают паспорта на территории «незалежной», блокируют границы и отказываются признавать киевские вакцины.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский эксперт по вопросам миграционной политики Геннадий Арвицаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Венгрия, Польша и Чехия ведут враждебную политику к Украине – раздают паспорта на территории...

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«Украина находится во враждебном окружении, Венгрия проводит агрессивную политику, раздавая свои паспорта на территории Украины. Относительного этого Павел Жебровский сказал: «Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной 128 горно-штурмовой бригады ВСУ».

Польша перестала защищать украинских граждан. На пропускных пунктах западной границы с Польшей, граждане, которые возвращаются на родину, вынуждены целыми днями и ночами ждать, когда их пустят домой.

Чехия усложнила выезд наших граждан на свою территорию, требуя придерживаться исключительно европейских санитарных стандартов, не признавая украинские средства лечения и вакцины», – негодовал Арвицаев.

Напомним, ранее в Киеве отметили, что в случае внутренней нестабильности на Украине Будапешт может ввести войска в Закарпатье под предлогом защиты проживающих там венгров.

Кроме того, в Польше намекнули, что Украина скоро перейдет в зону влияния России.

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