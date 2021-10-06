Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
06.10.2021 17:47 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
ЕС, Политика, Украина
Просмотров:

Безвиз для Украины сохранится лишь де-юре

Новости УкраиныЕвропа не будет отменять упрощенный режим оформления виз для граждан Украины но фактически он...

Европа не будет отменять упрощенный режим оформления виз для граждан Украины но фактически он будет ограничен из-за новой волны пандемии.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Безвизу ничего не угрожает, в том смысле, что никто не будет отменять его де-юре. Действительно, ряд стран ЕС, по сути, пользуются, я бы даже сказал, злоупотребляют туристическим безвизом в своих коммерческих, рабочих целях. Это такие страны, как Польша, Эстония, Чехия и так далее. Они закрывают глаза на то, что по этим документам украинцы не имеют право работать в Евросоюзе, но им это выгодно», – отмтеил эксперт.

«Но де-факто безвиз ограничится буквально в следующем месяце из-за коронавируса. И, скорее всего, как минимум на полгода эта лазейка будет закрыта, как она была закрыта с марта 2020 года по лето 2021 года. Думаю, это то, что нас ждёт в ближайшее время», – сказал политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть