Безвиз для Украины сохранится лишь де-юре

06.10.2021 17:47 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Европа не будет отменять упрощенный режим оформления виз для граждан Украины но фактически он будет ограничен из-за новой волны пандемии.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Безвизу ничего не угрожает, в том смысле, что никто не будет отменять его де-юре. Действительно, ряд стран ЕС, по сути, пользуются, я бы даже сказал, злоупотребляют туристическим безвизом в своих коммерческих, рабочих целях. Это такие страны, как Польша, Эстония, Чехия и так далее. Они закрывают глаза на то, что по этим документам украинцы не имеют право работать в Евросоюзе, но им это выгодно», – отмтеил эксперт.

«Но де-факто безвиз ограничится буквально в следующем месяце из-за коронавируса. И, скорее всего, как минимум на полгода эта лазейка будет закрыта, как она была закрыта с марта 2020 года по лето 2021 года. Думаю, это то, что нас ждёт в ближайшее время», – сказал политолог.