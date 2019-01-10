В Киеве озвучили алгоритм создания американской военной базы в Мариуполе

10.01.2019, Киев, Игорь Петров

Чтобы американские военные корабли не имели проблем со сроком пребывания в Черном море, они должны быть приписаны к украинским портам.

Об этом “ПолитНавигатору” заявил капитан первого ранга ВМС Украины в отставке, первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков.

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По его словам, чем чаще в Черное море будут заходить британские и американские военные корабли, тем “лучше и спокойнее в Черном море будет ситуация”.

“Во-вторых, уже давно пора создавать совместную украинско-натовскую морскую базу по образцу украинско-литовско-польского батальона сухопутных войск. Есть же такой батальон, почему бы не создать такую военно-морскую базу? Под Николаевом есть командный пункт, но это не то, нам нужна база, где бы постоянно базировались корабли, чтобы эти корабли не имели проблем со сроком пребывания в Черном море потому что они будут приписаны к этой базе. Еще лучше было бы создать такую базу в Мариуполе”, – сказал Лупаков.

Он полагает, что американские суда в Мариуполе не станут причиной проблем.

“Какие проблемы могут быть против натовских кораблей? Украина приглашает на свою военно-морскую базу в Мариуполе с дружественным визитом корабли, они заходят, а потом мы объявляем, что создаем совместную военно-морскую базу. Это наше право, наши воды”, – заявил глава Союза офицеров Украины.

Также он призывает немедленно принимать закон, предусмотренный пунктом вторым российско-украинского соглашения по Черному морю.

“Там написано, что должны быть приняты законы о разграничении территориальных вод в Азовском море. Такой проект закона, принятый в первом чтении, лежит в Верховной раде с 1994 года. Почему его не принимали? Потому что такие были президенты и «верховные зрады». Все пытались Путину жопу лизать, – возмущается Лупаков. – Почему его не приняли при нынешнем президенте и при нынешней Верховной раде? Непонятно. Наверное, окончательно забыли о нем, хотя Союз офицеров кричит об этом постоянно”.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что в Черное море зашел десантный корабль ВМС США Fort McHenry.

В ответ большой противолодочный корабль Северного флота России «Североморск» впервые зашел в Черное море.

Также мы сообщали о ликовании в Киеве, вызванном заходом в Черное море британского корабля-шпиона.