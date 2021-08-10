В Киеве переполох: «Россия политически аннексирует Донбасс»Новости Украины
В Донбассе Россией создаются условия для проведения нового референдума по крымскому сценарию.
Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил украинский военный эксперт Игорь Козий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очевидно, что Российская Федерация взяла курс на то, чтобы аннексировать территории ОРДЛО полностью, путём отсоединения этих территорий не территориально, а политически. И оно реально так происходит. На данный момент мы видим, что Россия пробует это провести через якобы волеизъявление граждан этих территорий, чтобы создать условия, которые они создали в Крыму. Механизмы и подходы у РФ на Донбассе будут аналогичными крымским», – подчеркнул Козий.
Напомним, вместе с паспортами РФ население республик Донбасса получает и социальную помощь от российского государства. Это является еще одним шагом к интеграции ЛДНР в состав Российской Федерации, а граждане чувствуют свою ответственность за участие в судьбе государства.
Кроме того, ранее в Киеве отметили, что разговоры о противодействии выдаче российских паспортов на Украине не имеют никакого смысла, потому что огромное число людей по всем областям «неньки» уже получили гражданство РФ.