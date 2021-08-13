Украина запрограммирована на бедность. Рост ВВП – лампочки

13.08.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Даже если ВВП Украины будет расти, общее удручающее положение дел в экономике страны не изменится.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии газете «Факты» приходит киевский финансовый аналитик Алексей Кущ.

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«Даже если ВВП будет расти, общее состояние дел в стране не изменится. Все потому, что в настоящее время украинская экономика «запрограммирована на бедность. Нам могут рисовать любые темпы экономического роста. На самом деле мы будем запрограммированы на бедность, поскольку у нас есть верхний предел экономического развития. Что вроде ограничителя скорости на грузовых автомобилях – ты не поедешь, например, более 90 км/ч, даже если сильно давить на газ», – отмечает эксперт.

Он обратил внимание, что если растет уровень благосостояния людей, то это проявляется в увеличении потребления.

«Если страна не производит товары, которые удовлетворяют этот спрос, происходит увеличение импорта, который должен перекрываться экспортом. В экспорте есть технологические ограничители. Например, мы не сможем выращивать 100 млн тонн кукурузы. Даже если какое-то время наш экспорт будет больше импорта, то рано или поздно возникнет ситуация, когда мы не сможем покрывать запросы населения на иностранные товары и услуги. В таком случае корректировки экономики будет происходить через курс гривны. На практике – финансовая ситуация граждан не будет улучшаться», – резюмировал Кущ.